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تايلاند تشهد تراجعاً في قطاعها السياحي الحيوي

منذ ساعتين
السياحة في تايلند

السياحة في تايلند

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قالت وزارة السياحة التايلاندية اليوم الثلاثاء إن عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى البلاد في الفترة من الأول من يناير كانون الثاني إلى الثالث من أغسطس آب انخفض 6.56 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وذكرت الوزارة في بيان أن عدد الزائرين الأجانب بلغ حوالي 19.57 مليون في هذه الفترة. والصين أكبر بلد يتوافد منه الزوار وشاركت بحوالي 2.73 مليون زائر.

وخفضت وزارة المالية التايلاندية الأسبوع الماضي توقعاتها لعدد السائحين الأجانب لهذا العام إلى 34.5 مليون سائح من 36.5 مليون. وشهدت تايلاند عددا قياسيا من الزائرين بلغ حوالي 40 مليونا في عام 2019 قبل الجائحة.

    المصدر :
  • رويترز

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