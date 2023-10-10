الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تايلاند تعلن مقتل 18 من رعاياها في اضطرابات إسرائيل

منذ 8 دقائق
آثار القصف على غزة

آثار القصف على غزة

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية الثلاثاء إن 18 مواطنا تايلانديا قتلوا في اضطرابات إسرائيل وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.

وفي وقت سابق من يوم الأثنين 10\10\2023 أصدر زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بيانا مشتركا نددوا فيه بالهجمات التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل وأعربوا عن “دعمهم الثابت والموحد” لإسرائيل.

ودعا الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسا الوزراء البريطاني ريشي سوناك والإيطالية جورجيا ميلوني إيران إلى “عدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة” بعد هجمات حماس المباغتة على إسرائيل.

وقال القادة في بيان مشترك نشره قصر الإليزيه “ندعو المجموعات المتطرفة الأخرى، وكلّ دولة قد تسعى للاستفادة من الوضع، خصوصاً إيران، إلى عدم السعي لاستغلال هذا الوضع لغايات أخرى، وعدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة”.

كما تعهّد قادة الدول الخمس بـ “دعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار القصف على غزة
طوفان الأقصى
غزة تحت النار.. وبيان خماسي يتعهد بـ"دعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها"
جون كيربي
طوفان الأقصى
جون كيربي: لا نية لنشر قوات برية أمريكية بعد الهجوم على إسرائيل
مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
طوفان الأقصى
حماس تعلن استعدادها لمعركة طويلة مع إسرائيل

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
طوفان الأقصى
فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
عناصر من حركة حماس
طوفان الأقصى
فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري
شاني لوك
تفاصيل جديدة حول اختفاء بلوغر ألمانية في صحراء النقب جنوب إسرائيل