تايلاند.. لا إصابات أو وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ 3 أسابيع

انخفاض أرقام كورونا في تايلاند
انخفاض أرقام كورونا في تايلاند

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أعلنت تايلاند،الخميس، عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58.

وهذه هي المرة الأولى في نحو 3 أسابيع، التي لم يجر فيها الإبلاغ عن حالات جديدة، واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس.

وكانت جميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها في الحجر الصحي، لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان و الهند.

وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة “كوفيد 19” التابع للحكومة، إن هناك 2987 مريضا تعافوا.

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