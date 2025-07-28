تايلاند.. هجوم مسلح على سوق يخلف قتلى وسط تحذيرات من تأثيره على السياحة

ذكرت الشرطة التايلاندية في بيانأن ستة أشخاص على الأقل قتلوا عندما فتح مسلح النار على سوق بالعاصمة بانكوك اليوم الاثنين.

وقال تشارين جوباتا، نائب مفوض شرطة العاصمة، لرويترز إن عدد القتلى يشمل المسلح الذي انتحر.

وذكرت الشرطة التايلاندية في بيان “تجري الشرطة تحقيقات لمعرفة هوية الشخص ودوافع الواقعة”. وأضافت أن الخمسة الذين قُتلوا على يد المسلح كانوا حراس أمن في السوق.

وقال سانونج ساينجماني المسؤول بالشرطة في منطقة بانج سو في بانكوك، حيث تقع السوق التي تركز بشكل أساسي على بيع المنتجات الزراعية، إن إطلاق النار لم يسفر عن مقتل أي سائح.

وتشكل السياحة محركا رئيسيا لاقتصاد تايلاند، وهو ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، حيث يتباطأ نمو البلاد وقد تُؤثر مثل هذه الوقائع سلبا على المعنويات.

ويُعد العنف المسلح وحيازة الأسلحة أمرا شائعا في تايلاند.