تايلاند وكمبوديا توافقان على وقف إطلاق نار "غير مشروط"

وحدة عسكرية تايلاندية متنقلة تؤدي مهامها بعد تبادل تايلاند وكمبوديا لإطلاق نيران المدفعية الثقيلة، في سورين، تايلاند، 25 يوليو 2025. رويترز

اتفقت تايلاند وكمبوديا على وقف «غير مشروط» لإطلاق النار اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين 28\7\2025، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي توسّط في المفاوضات بين الطرفين.

وقال إبراهيم: “توصلت كمبوديا وتايلاند إلى اتفاق مشترك ينص على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار يسري اعتبارًا من منتصف ليل 28 تموز/يوليو”.

واعتبر رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت من جانبه أن هذا الاتفاق يشكّل تسوية “للمضي قدمًا”.

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة إطلاق النار في أحد أسواق العاصمة التايلاندية بانكوك إلى 5 قتلى، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين، وفقًا لما أفادت به صحيفة “بانكوك بوست”.

وبحسب المصدر، فقد عثر على من أطلق النار مقتولًا، وهو رجل يبلغ من العمر 61 عامًا من مدينة ناخون راتشاسيما الواقعة شمال شرقي البلاد، ولم يتم تحديد دوافع الهجوم، والتحقيقات جارية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت بوابة «تاي إنكوايرر» المحلية أن مجهولًا أطلق النار في السوق، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم بائعة و3 حراس أمن.

وأعلنت الحكومة التايلاندية، في بيان لها، عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا بينهم 8 جنود وإصابة 140 آخرين في تايلاند، خلال الصراع المسلح في المناطق الحدودية مع كمبوديا.

وجاء في البيان أن عدد السكان المحليين الذين تم إجلاؤهم من منطقة الحدود بلغ أكثر من 139 ألف شخص، حيث غادر أكبر عدد من الأشخاص محافظات سيساكت وسورين وأوبون راتشاثاني في تايلاند، مضيفاً أن 103 جنود أصيبوا خلال الصراع.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين كمبوديا وتايلاند تدهورت بسرعة منذ الحادث المسلح الذي وقع في 28 مايو، عندما أطلق جنود تايلانديون النار على موقع عسكري كمبودي في منطقة متنازع عليها تقع بين محافظة برياه فيهير الكمبودية ومحافظة أوبون راتشاثاني التايلاندية، ما أدى لمقتل جندي كمبودي وإصابة عدد آخر بجروح.

واندلعت اشتباكات مسلحة جديدة على طول الحدود الكمبودية التايلاندية صباح يوم 24 يوليو.