تايلاند وكمبوديا ستوقعان اتفاقا لوقف القتال في ماليزيا بحضور ترامب

جنود تايلانديون يقفون بالقرب من الحدود المتنازع عليها بين تايلاند وكمبوديا في منطقة تشونغ بوك. رويترز

سيتوجه رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول إلى ماليزيا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع كمبوديا المقرر أن يشهده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعدما قرر رئيس الوزراء التغيب عن قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بسبب وفاة الملكة الأم سيريكيت اليوم السبت.

ويجتمع وزراء خارجية آسيان اليوم لبدء دبلوماسية عالمية في كوالالمبور، وسيعقد فريقان من الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية على هامش القمة.

ومن المقرر أن يصل ترامب صباح غد الأحد إلى ماليزيا أولى محطاته في جولته الآسيوية، ومن المزمع أن يشهد توقيع كمبوديا وتايلاند على اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار بعد أن ساعد في التوسط لإنهاء نزاع حدودي دام خمسة أيام في يوليو تموز.

وقُتل عشرات الأشخاص ونزح حوالي 300 ألف مؤقتا في أعنف قتال بين الجارتين في جنوب شرق آسيا في التاريخ الحديث.

وقال تشارنفيراكول إنه طلب إقامة مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار صباح غد، وبعد ذلك سيعود إلى تايلاند.

وقال أنوتين إنه سيغيب أيضا عن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء التايلاندي صباح اليوم لمناقشة ترتيبات الجنازة.

وتخطط آسيان خلال اجتماعها السنوي للضغط من أجل تجارة متعددة الأطراف وتعميق العلاقات مع شركاء جدد، مع إدارة تداعيات حملة الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب.

وسترحب آسيان أيضا بانضمام تيمور الشرقية، أصغر دولة في آسيا، إليها لتكون العضو الحادي عشر في الرابطة.