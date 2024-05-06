تايمز أوف إسرائيل: السجون لم تعد تتسع للمعتقلين الفلسطينيين

كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، أن النقص الحاد في مرافق الاعتقال أجبر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) على تجنب اعتقال العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت إن رسالة بهذا المعنى بعث بها الشين بيت، يوم الجمعة، إلى الحكومة والقادة السياسيين يبلغهم فيها بأن نقص مرافق الاعتقال أجهض أكثر من 30 عملية اعتقال في الضفة الغربية الأسبوع الماضي وحده، بسبب اكتظاظ السجون بالمعتقلين.

وجاء في الرسالة، التي بثت القناة 12 الإسرائيلية محتواها يوم السبت، أن “مستوى التهديد المرتفع يتطلب إجراءات وقائية واسعة النطاق تؤدي إلى اعتقالات متكررة”.

وورد فيها أيضا أنه “في غياب هذه الإجراءات، سوف ينتشر الإرهاب والعنف على الأرض”، وسيعيق النقص المستمر والمتزايد في مرافق الاعتقال قدرة الشين بيت على تنفيذ الاعتقالات، محذرة في الوقت نفسه من أن هذا المأزق “سيزيد من مستوى التهديد على الأرض”.

وأشارت تايمز أوف إسرائيل في تقريرها إلى أن رئيس الشين بيت، رونين بار، أبلغ وزراء الحكومة في مارس/آذار الماضي، أن الجهاز أفرج عن حوالي 40 فلسطينيا من الاعتقال الإداري قبل شهر من الموعد المحدد لإفساح المجال “لمعتقلين من مستوى تهديد أعلى”.

وذكرت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أغضبته هذه الخطوة، قال لبار “إذا كان هناك نقص في المساحة، فعليك أن تطلق سراح المعتقلين الإداريين اليهود”.

وأفادت الصحيفة بأن وتيرة الاعتقال الإداري كأداة تستخدمها الأجهزة الأمنية، زادت بنسبة كبيرة في خضم الحرب على قطاع غزة.

ولفتت إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت نحو 3850 مطلوبا فلسطينيا في جميع أنحاء الضفة الغربية، وذلك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.