تايمز أوف إسرائيل: تل أبيب مستعدة لتعديل مطلبها بشأن الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

أفادت “صحيفة تايمز أوف إسرائيل” بأن تل أبيب مستعدة للتنازل عن مطلب الإفراج عن 40 رهينة، بعد رفض حركة “حماس” لهذا العرض، وبدلاً من ذلك، تسعى للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة. تأتي هذه التحركات في إطار الجهود المستمرة للتصدي للتوترات الحالية في المنطقة والعمل نحو إيجاد حلول للصراع.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل مستعدة الآن للموافقة على إطلاق سراح 20 رهينة فقط في المرحلة الأولى من اتفاقية الهدنة، بشرط أن يكون من بينهم نساء أو رجال تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو أشخاص مصابون بأمراض خطيرة.

ويدعو الاقتراح الأخير إلى إطلاق سراح 40 رهينة من هذه الفئات، لكن حماس قالت إنه ليس لديها هذا العدد الكبير من الرهائن الأحياء الذين تنطبق عليهم هذه المعايير.

وبسبب الجمود الحالي، سمح مجلس الوزراء العسكري الإسرائيلي في 25 أبريل لفريق التفاوض بمناقشة نهج أكثر مرونة مع الوفد المصري، الذي سيصل إلى تل أبيب يوم الجمعة لإجراء محادثات إضافية.

وفي بداية الشهر الجاري، قدم المفاوضون إلى طرفي الصراع مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي ينبغي تنفيذه على ثلاث مراحل.

وفي المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح 40 رهينة إسرائيلية محتجزة في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 900 أسير فلسطيني، من بينهم 100 محكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وتشمل المعايير الأخرى لوقف محتمل لإطلاق النار عودة المدنيين النازحين إلى الجزء الشمالي من القطاع الفلسطيني والمرور اليومي لـ500 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية.