تايمز: البحث عن 480 صينيا من ووهان اختفوا في بريطانيا

بدأت في بريطانيا عملية بحث على قدم وساق عن 480 مسافرا قادمين من محافظة ووهان الصينية بالتزامن مع حملة إعلانية عن كيفية إبطاء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 14 ألف شخص حول العالم وقتل حتى الآن 294 شخصا.

وتعليقا على هذا الوضع، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك “يعمل أطباؤنا على مدار الساعة لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وعلى كل واحد منا أن يلعب دوره في ذلك”.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تأكيد إصابة شخصين وصلا من منطقة ووهان بفيروس كورونا الجديد، أحدهما طالب في جامعة يورك، وقد أوصت السلطات الطبية أي شخص أمضى 15 دقيقة على بعد مترين من أي من المريضين أن يتصل بالمسؤولين الطبيين لإسداء بعض النصائح له.

صحيفة تايمز البريطانية التي أوردت هذا الخبر قالت إن السلطات البريطانية بدأت منذ تسعة أيام تعقب 1561 من الوافدين الجدد من مدينة ووهان، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، والتي هي في عين العاصفة فيما يتعلق بهذا الفيروس، من بينهم 480 لا يزالون متوارين عن الأنظار.

وأبرزت أن ظهور أعراض هذا الوباء قد يستغرق من يومين إلى 14 يوما، مضيفة أنه حسب تحليل لجامعة أوكسفورد نشر أمس السبت فإن بريطانيا قد تواجه تفشيا خطيرا ما لم تكن أفضل من الصين في اكتشاف الأشخاص المصابين بالعدوى.

وأشارت إلى أن الصين أرسلت نصف المصابين بأعراض إلى المستشفى خلال يوم واحد، في حين اختلط آخرون مع عائلاتهم وزملائهم لمدة وصلت أحيانا إلى 12 يوما.

وفي السياق نفسه، ذكرت تايمز أن الكادر الطبي البريطاني تم تدريبه على طرق تنظيف قاعات الانتظار في المراكز الطبية، وسط مخاوف من أن بعض المرضى القلقين على صحتهم قد يتوافدون إلى العيادات الطبية والمستشفيات ويختلطون بغيرهم من المراجعين، وذلك بدلا من الاتصال بالرقم 111 الذي حدد لمن يشك في إصابته بالمرض.