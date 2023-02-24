تايوان: الجيش الصيني يتعلم من الغزو الروسي لأوكرانيا

قال وزير الدفاع التايواني الجمعة إن الجيش الصيني يتعلم من الغزو الروسي لأوكرانيا أن أي هجوم على تايوان يجب أن يكون سريعا لينجح ولكن مضيق تايوان سيجعل ذلك صعبا.

وتتناول دوائر المسؤولين في تايبه على نطاق واسع الأثر المحتمل للحرب على تفكير الجيش الصيني في تايوان وكيف يمكن للصين أن تهاجم الجزيرة التي تعتبرها جزءا سياديا من أراضيها.

وقال تشيو كو تشينج وزير الدفاع التايواني إن الجيش الصيني ربما استقى الدروس من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل عام، وحاولت روسيا الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف في الأيام الأولى للحرب لكنها فشلت في ذلك.

وقال تشيو للصحفيين على هامش جلسة للبرلمان في تايبه “جلبت حرب روسيا وأوكرانيا دروسا عظيمة لهم، سيسعون إلى السرعة بكل تأكيد” في إشارة للجيش الصيني.

وأضاف أنه حتى إن كانت القوات الصينية تخطط لهجوم سريع فإنها ستواجه صعوبات في محاولة الاستيلاء على الجزيرة في تحرك مفاجئ إذ سيتعين عليها عبور مضيق تايوان الفاصل بين تايوان والصين.

وأضاف “ما زال يتعين عليهم تخطي هذا … لن يحدث الأمر سريعا في أسبوع أو أسبوعين”.

ولم تستبعد الصين قط استخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان وما زالت تنظم دوريات عسكرية شبه يومية قرب الجزيرة.