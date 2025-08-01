تايوان: الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 20% مؤقتة ونسعى لخفضه

قال لاي تشينغ-ته رئيس تايوان اليوم الجمعة إن معدل الرسوم الجمركية الجديد البالغ 20 بالمئة الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع المستوردة من الجزيرة “مؤقت” وإن الحكومة تتوقع التفاوض على نسبة أقل.

وقال في إفادة صحفية “معدل الرسوم الجمركية البالغ 20 بالمئة لم يكن أبدا هدفا لتايوان منذ البداية. سنواصل المفاوضات ونسعى جاهدين للتوصل إلى معدل ملائم أكثر لتايوان”.

وأضاف لاي أن العمل لا يزال جاريا لتحديد نسب للرسوم على منتجات أشباه الموصلات والإلكترونيات وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بلاده.

ومن المتوقع أن تختلف معدلات رسوم هذه الفئات عن المعدل الإجمالي للرسوم الجمركية على السلع التايوانية. وتشكل هذه الفئات عصب الاقتصاد التايواني وهي أيضا أساسية لجهود الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي على الصين.

وأصدر ترامب أمس الخميس أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و41 بالمئة على الواردات الأمريكية من عشرات الشركاء التجاريين.

ورغم أن معدل 20 بالمئة لتايوان أقل من معدل 32 بالمئة الذي هدد به ترامب في أبريل نيسان، لكنه يتجاوز معدل 15 بالمئة المفروض على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

ووصف مسؤول أمريكي تصريح لاي بشأن استمرار المفاوضات بأنه “دقيق”.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة “المعدل المؤقت أقل من الأصلي، وهو أقل بكثير من النسبة المفروضة على شركاء تجاريين رئيسيين آخرين تجري مفاوضات معهم. يمكننا تفسير ذلك على أنه ترحيب بعرض تايوان واقترابها من التوصل إلى اتفاق نهائي”.