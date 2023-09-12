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الصين تعزز من قواتها العسكرية قبالة تايوان

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2023 12:14 مساءً
علم الصين

علم الصين

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قالت وزارة الدفاع التايوانية، الثلاثاء، في تقرير تصدره كل عامين إن الصين تعزز سلاحها الجوي على الساحل المقابل للجزيرة بنشر طائرات مقاتلة جديدة وأخرى مسيرة في قواعد جوية توسعها بشكل دائم.

وتكثف الصين، التي تدّعي أن تايوان المحكومة بشكل ديمقراطي جزءا من أراضيها، أنشطتها العسكرية قرب الجزيرة في السنوات الأخيرة ردا على ما تصفه بأنه “مؤامرة” بين تايوان والولايات المتحدة ولمنع استقلال الجزيرة.

وأجرت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس آب العام الماضي ومجددا في أبريل نيسان هذا العام، وتقوم قواتها بعمليات حول الجزيرة بشكل شبه يومي.

وقالت الوزارة في تقرير الدفاع الوطني إن الصين تستخدم “مناورات وتدريبات قتالية واقعية لتعزيز تأهبها ضد تايوان”.

وأضافت “الشيوعيون الصينيون يستكملون توسيع مطارات على طول الساحل الشرقي والجنوبي لمقر قيادتهم وإعادة تنظيم المقاتلات والطائرات المسيرة للتمركز بشكل دائم هناك”.

وتابعت الوزارة أن إجراء الصين تدريبات على نحو متكرر في شمال تايوان وجنوبها وفي المحيط الهادي يظهر أن جهودها ترمي إلى “ترويع” الجزيرة من الشرق والغرب.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على الفور على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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