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تايوان تتأهب.. 7 طائرات مسيرة تحلق فوق جزر كينمن

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2022 3:46 صباحًا
جنود من الجيش التايواني

جنود من الجيش التايواني

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قالت وزارة الدفاع التايوانية السبت إنها أطلقت قنابل مضيئة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة لإبعاد سبع طائرات مسيرة كانت تحلق فوق جزر كينمن النائية ولتحذير طائرات مجهولة كانت تحلق فوق جزر ماتسو النائية.

وقالت الوزارة إنه تم وضع القوات في حالة تأهب قصوى في المنطقتين اللتين تقعان قبالة ساحل بر الصين الرئيسي بعد أن بدأت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق الأسبوع الماضي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

في سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأنها دفعت بعدة طائرات مقاتلة، الجمعة، لتحذير 49 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعها الجوي.

وقالت الوزارة في بيان إن كل الطائرات التسع والأربعين عبرت الخط الفاصل الذي يُقسم مضيق تايوان.

على صعيد آخر، شدّد “جينغ قوان”، وهو مسؤول كبير في السفارة الصينية، على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تكتنف العلاقات الأميركية الصينية بسبب زيارة “بيلوسي” لتايوان هو أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها فورا.

من جهتها أكّدت رئيسة تايوان “تساي إينج وين” أن الحكومة قادرة “قطعًا” على ضمان سلامة شعبها في مواجهة التدريبات العسكرية الصينية غير المسبوقة حول الجزيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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