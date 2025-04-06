تايوان تتبنى نهجاً تصالحياً في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية

قال الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته اليوم الأحد إن تايوان لن تفرض رسوما تجارية مضادة على واشنطن بل ستزيل الحواجز التجارية وستزيد الشركات التايوانية تدريجيا استثماراتها في الولايات المتحدة.

وأدلى لاي بالتصريحات خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين تايوانيين.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:

• %34 على الواردات الصينية.

• %24 على الواردات اليابانية.

• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.