تايوان تتلقى "دعوة خاصة" للتوقيع في كتاب العزاء لملكة بريطانيا

قالت وزارة الخارجية بتايوان إن سفير تايوان الفعلي في لندن تلقى “دعوة خاصة” للتوقيع في كتاب العزاء لملكة بريطانيا إليزابيث. وأضافت أنه لقي نفس المعاملة التي حظيت بها الشخصيات البارزة الأخرى.

وليس لبريطانيا، مثل معظم الدول، علاقات دبلوماسية مع تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها على الرغم من أنه توجد بينهما علاقات وثيقة غير رسمية. ويتم بشكل كبير استبعاد تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي من معظم المناسبات والهيئات الدولية بسبب اعتراضات بكين.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان اليوم الأحد إن ممثلتها في لندن، كيلي هسيه، تلقت “دعوة خاصة” من الحكومة البريطانية للتوقيع في كتاب التعزية في لانكستر هاوس الذي تديره وزارة الخارجية البريطانية.

وسترسل الصين نائب الرئيس وانغ كيشان إلى الجنازة الرسمية يوم الاثنين في لندن ولكن بعض البرلمانيين أبدوا قلقهم من دعوة ممثلين من الصين بعد أن فرضت بكين عقوبات على العديد من المشرعين البريطانيين لانتقادهم انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شينجيانغ. وتنفي الصين مثل هذه الانتهاكات.

ولم تذكر تايوان ما إذا كان سيُسمح لها بإرسال أي شخص إلى الجنازة الرسمية التي يحضرها عدد من زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية يوم الأربعاء إن بريطانيا وجهت دعوة لممثل من كوريا الشمالية لحضور الجنازة ولكن لن يتم توجيه دعوة لسوريا وأفغانستان وفنزويلا.

ولم توجه بريطانيا كذلك دعوة لروسيا أو ميانمار أو روسيا البيضاء لحضور الجنازة.