تايوان تتهم الصومال بمنع دخول مواطنيها استجابة لضغوط صينية

قالت وزارة الخارجية التايوانية إن مسؤولي الصومال حظروا دخول حاملي جوازات السفر التايوانية مرجعين ذلك إلى الامتثال لقرار للأمم المتحدة.

وقالت تايبه إن الإجراء ناجم عن ضغوط صينية على مقديشو في وقت تُعزز فيه تايوان علاقاتها مع أرض الصومال.

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف دولي واسع. وساد السلام معظم المنطقة بينما عانت الصومال من ثلاثة عقود من الحرب الأهلية.

وأقامت تايوان، التي تُطالب بها الصين كجزء من أراضيها، مكتبي تمثيل مع أرض الصومال في عام 2020، مما أثار غضب مقديشو وبكين.

وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية التايوانية إن هيئة الطيران المدني الصومالية أصدرت الأسبوع الماضي إشعارا يفيد بأنه اعتبارا من يوم الأربعاء، لن يُقبل دخول جوازات السفر التايوانية.

وقالت الوزارة “عبرت وزارة الخارجية التايوانية عن احتجاجها الرسمي على خطوة الحكومة الصومالية، بتحريض من الصين، لتقييد حرية سفر مواطنينا وأمنهم، وتطالب الحكومة الصومالية بإلغاء الإعلان على الفور”.

ولم تستجب هيئة الطيران المدني الصومالية على طلب للتعليق حتى الآن.

ولم تستجب أيضا وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق.

وقالت الخارجية التايوانية إن الإشعار وُجه إلى شركات الطيران، وذلك امتثالا لقرار الأمم المتحدة رقم 2758 الصادر عام 1971 الذي شهد استبدال حكومة تايبه ببكين في المنظمة الدولية، ومبدأ “الصين الواحدة”.

وتقول تايوان والولايات المتحدة إن قرار الأمم المتحدة لا يذكر وضع تايوان، وإن الصين أساءت تفسيره عمدا. وتقول الصين إن القرار يمنح صفة قانونية دولية لمطالباتها بالسيادة على الجزيرة التي تحكمها حكومة ديمقراطية.