تايوان تحذر من "دخول مفاجيء" للجيش الصيني

قال وزير دفاع تايوان تشيو كو تشنغ، الاثنين، إنه يجب أن تكون الجزيرة في حالة تأهب هذا العام، تحسبا لأي “دخول مفاجئ” للجيش الصيني في مناطق قريبة من أراضيها، وسط توترات عسكرية متزايدة عبر مضيق تايوان الحساس.

وردا على أسئلة من أحد النواب ، قال تشيو إن جيش التحرير الشعبي الصيني قد يجد أعذارا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة.

وتقول الصين إن تايوان الديمقراطية إقليم تابع لها، وقد زادت بكين من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ردًا على ما تصفه “بالتواطؤ” بين تايبه وواشنطن، الداعم الدولي ومورد الأسلحة الرئيسي لتايوان.

ونظمت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس/آب الماضي ردا على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت.