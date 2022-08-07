تايوان تعلن استئناف الرحلات عبر مجالها الجوي

قالت وزارة النقل في تايوان إن الرحلات عبر مجالها الجوي استؤنفت تدريجيا ظهر االأحد (بالتوقيت المحلي)، إذ أن أغلب الإشعارات بشأن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة “لم تعد سارية”.

وقالت الوزارة في بيان إن تايوان ستواصل مع ذلك توجيه الطائرات والسفن بالابتعاد عن التدريبات العسكرية الصينية قبالة ساحلها الشرقي حتى الساعة العاشرة من صباح غد الاثنين بالتوقيت المحلي

قال مسؤولون في تايوان إن الطائرات والسفن الحربية الصينية أجرت، السبت، تدريبات على هجوم على الجزيرة، في إطار رد بكين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان والذي شمل أيضا وقف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن قضايا من بينها الدفاع وتغير المناخ.

وأثارت زيارة بيلوسي القصيرة هذا الأسبوع إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها حنق بكين ودفعتها إلى إجراء تدريبات عسكرية لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم حول تايوان، وشملت إطلاق صواريخ باليستية فوق العاصمة تايبه.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين باتخاذ “خطوات غير مسؤولة” بوقف قنوات الاتصال الرئيسية مع واشنطن، وقال إن أفعالها بشأن تايوان تظهر انتقالا من إعطاء الأولوية للحل السلمي نحو استخدام القوة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن سفنا وطائرات صينية متعددة نفذت مهمات في مضيق تايوان اليوم السبت، بعضها عبر خط الوسط، وهو حاجز غير رسمي يفصل بين الجانبين، فيما وصفه الجيش التايواني بأنه محاكاة لهجوم على الجزيرة.