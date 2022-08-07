الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تايوان: رصدنا 66 طائرة و14 سفينة حربية صينية

منذ ساعة واحدة
العلاقات الصينية التايوانية تشهد توتراً كبيراً

العلاقات الصينية التايوانية تشهد توتراً كبيراً (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت، الاحد، 66 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني و14 سفينة حربية صينية تقوم بأنشطة في مضيق تايوان وما حوله.

كما حذر رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ من أن الصين استخدمت “بغطرسة” إجراءات عسكرية لتعكير السلام والاستقرار الإقليميين وذلك ردا على التدريبات بالذخيرة الحية التي أجراها الجيش الصيني حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ودعا سو في حديثه للصحفيين بكين إلى عدم استعراض عضلاتها العسكرية وأدان “الأعداء الأجانب” الذين قال إنهم يحاولون تقويض معنويات الشعب التايواني من خلال الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل، وفقما نقلت “رويترز”.

من جهته أفاد التلفزيون الرسمي الصيني نقلا عن أحد المعلقين بأن الجيش الصيني سيجري من الآن فصاعدا تدريبات “منتظمة” على الجانب الشرقي من الخط الفاصل في مضيق تايوان.

والخط الفاصل في المضيق الضيق بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين هو خط سيطرة غير رسمي لا تعبره عادة الطائرات العسكرية والبوارج من أي من الجانبين.

وكانت الصين قد أجرت مناورات عسكرية قرب تايوان خلال الأيام الماضية وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

القصف الإسرائيلي على غزة
جهود مصرية.. هدنة مرتقبة مساء الأحد في غزة
بورصات الخليج
بورصات الخليج تغلق على انخفاض متأثرة بأسعار النفط
صواريخ غزة
أكبر رشقة صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية منذ بدء العملية في غزة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط