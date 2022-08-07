تايوان: رصدنا 66 طائرة و14 سفينة حربية صينية

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت، الاحد، 66 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني و14 سفينة حربية صينية تقوم بأنشطة في مضيق تايوان وما حوله.

كما حذر رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ من أن الصين استخدمت “بغطرسة” إجراءات عسكرية لتعكير السلام والاستقرار الإقليميين وذلك ردا على التدريبات بالذخيرة الحية التي أجراها الجيش الصيني حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ودعا سو في حديثه للصحفيين بكين إلى عدم استعراض عضلاتها العسكرية وأدان “الأعداء الأجانب” الذين قال إنهم يحاولون تقويض معنويات الشعب التايواني من خلال الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل، وفقما نقلت “رويترز”.

من جهته أفاد التلفزيون الرسمي الصيني نقلا عن أحد المعلقين بأن الجيش الصيني سيجري من الآن فصاعدا تدريبات “منتظمة” على الجانب الشرقي من الخط الفاصل في مضيق تايوان.

والخط الفاصل في المضيق الضيق بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين هو خط سيطرة غير رسمي لا تعبره عادة الطائرات العسكرية والبوارج من أي من الجانبين.

وكانت الصين قد أجرت مناورات عسكرية قرب تايوان خلال الأيام الماضية وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.