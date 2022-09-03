تايوان: رصد 4 طائرات و5 سفن صينية حول الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرتين مقاتلتين صينيتين عبرتا، السبت، خط الوسط لمضيق تايوان، والذي يعد عادة حاجزا غير رسمي يفصل بين الجانبين.

وأضافت الوزارة أنها رصدت ما مجموعه أربع طائرات وخمس سفن صينية تنشط حول تايوان.

وتجري الصين تدريبات بالقرب من الجزيرة التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها منذ أوائل الشهر الماضي.

صفقة أسلحة أمريكية لتايوان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) (الجمعة 2-9-2022) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان تشمل 60 صاروخا مضادا للسفن و 100 صاروخ جو-جو.

وتم الإعلان عن هذه الحزمة في أعقاب التدريبات العسكرية الضخمة التي قامت بها الصين حول تايوان بعد قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة للجزيرة الشهر الماضي لتصبح أكبر مسؤول أمريكي يزور تايبه منذ سنوات.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون إن الصفقة تشمل صواريخ سايدوندر وصواريخ هاربون ودعما لبرنامج رادار المراقبة التايواني.

وتعكس هذه الصفقة دعم إدارة الرئيس جو بايدن المستمر لتايوان مع مواجهتها ضغوطًا من الصين التي لم تستبعد أبدا استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.