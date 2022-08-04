تايوان عن المناورات العسكرية الصينية: غير مشروعة وتثير التوتر

لم تتوقف تداعيات زيارة المسؤولة الأميركية “نانسي بيلوسي” الى تايوان، إذ لا تزال الصين تنفّذ تدريبات عسكرية في محيطي الجزيرة الآسيوية الجوي والبحري.

في هذا الشأن، أشار الحزب الديمقراطي التقدمي‭ ‬الحاكم في تايوان الى أن التدريبات العسكرية الصينية تثير التوتر في المنطقة ووصفها بأنها غير مشروعة.

وذكر الحزب أن الصين تجري تدريبات في أكثر الممرات المائية ومسارات الطيران الدولية ازدحامًا في سلوك أحادي الجانب وغير مسؤول.

وكانت الصين أعلنت عن مناورات عسكرية في المناطق المحيطة بتايوان تستمر عدة أيام، عقب وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبه يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها سترد على أي عمل ينتهك سيادة أراضي تايوان، مشيرةً إلى أن استفزازات الصين تشكل تحديًا للنظام العالمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي إن “بعض قطاعات المناورات الصينية تتداخل (…) مع المياه الإقليمية لتايوان”.

وأضاف أن “ذلك عمل غير عقلاني يهدف الى تحدي النظام الدولي”.

يأتي ذلك فيما قالت الخارجية التايوانية: “إن الصين طلبت من الطائرات والسفن عدم الاقتراب من مناطق مناوراتها”، مضيفةً: “نقف مع واشنطن ودول العالم للدفاع عن القوانين الدولية”. كما شددت الخارجية على أن “تايوان دولة مستقلة ولا تتبع للصين”.