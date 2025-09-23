الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
تايوان.. قتيلان و30 مفقوداً شرق البلاد جراء إعصار

منذ 33 دقيقة
اعصار في تايوان

اعصار في تايوان

قالت إدارة الإطفاء في تايوان، اليوم الثلاثاء “إن اثنين لقيا حتفهما فيما لا يزال 30 آخرين في عداد المفقودين بمقاطعة هوالين شرق البلاد حيث فاضت بحيرة وسط الجبال جراء إعصار”.

وتضرب الحافة الخارجية لإعصار (راجاسا) الهائل تايوان منذ أمس الاثنين فيما يتجه الإعصار الآن إلى ساحل الصين الجنوبي.

وفاضت البحيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدفق المياه إلى بلدة قوانغفو. والبحيرة حاجز طبيعي تشكل بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار غزيرة سابقة في شرق تايوان منخفض الكثافة السكانية.

وقدرت إدارة الإطفاء عدد المفقودين في هوالين في أعقاب الفيضان بواقع 30 شخصا، مع ورود أنباء عن وفاة اثنين في قوانغفو.

ويتجه أفراد إنقاذ من أنحاء تايوان إلى البلدة.

ووصل منسوب مياه الأمطار في شرق تايوان جراء الإعصار نحو 60 سنتيمترا.

    المصدر :
  • رويترز

