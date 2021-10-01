تايوان: 25 طائرة صينية دخلت مجال دفاعنا الجوي

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن القوات الجوية التايوانية وجهت، اليوم الجمعة، تحذيرا إلى 25 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي، في أحدث تصعيد للتوترات عبر مضيق تايوان.

وكانت الصين أرسلت 19 طائرة حربية باتجاه تايوان يوم 23 سبتمبر الماضي، وذلك بعدما أعلنت الجزيرة عزمها الانضمام إلى اتفاقية تجارية في المحيط الهادئ تضم 11 دولة، تقدمت الصين بطلب للانضمام إليها.

وأرسل الجيش الصيني 18 طائرة باتجاه جزيرة تايوان العام الماضي عندما زار دبلوماسي أمريكي بارز الجزيرة، والتقى كبار المسؤولين الحكوميين.

كما أرسلت الصين أيضا 28 طائرة حربية في يونيو الماضي بعد أن أصدر قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بيانا يدعو إلى حل سلمي للقضايا المتعلقة بمضيق تايوان.