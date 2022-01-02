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تبادل التهاني بين بوتين وأردوغان بحلول العام الجديد

2 - يناير - 2022

أردوغان وبوتين

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قال موقع الكرملين اليوم، إن الرئيس فلاديمير بوتين تبادل التهاني بالهاتف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة حلول العام الجديد.

وخلال الحديث، استعرض الرئيسان، النتائج الرئيسية للتعاون الثنائي، وأعادا التأكيد على النية في زيادة تكثيف الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وتركيا.

كما تم التطرق خلال الاتصال، إلى بعض القضايا الدولية، بما في ذلك المقترحات الروسية المعروفة حول وضع اتفاقات رسمية تضمن بشكل قانوني تضمن أمن روسيا الاتحادية، وكذلك تم بحث الوضع في منطقة القوقاز، وقضايا التسوية السورية والليبية.

وفي الختام، تم الاتفاق بين الطرفين، على مواصلة الاتصالات الشخصية.

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