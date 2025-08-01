تباطؤ حاد لنمو الوظائف بأمريكا في يوليو والبطالة تصعد إلى 4.2%

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو تموز بينما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، مما يشير إلى تباطؤ كبير في سوق العمل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة اليوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة في يونيو حزيران بعد تعديلها بالخفض.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف بمقدار 110 آلاف وظيفة بعد ارتفاعها بمقدار 147 ألف وظيفة في يونيو حزيران. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة من 4.1 بالمئة في يونيو حزيران.