الجمعة 7 صفر 1447 ﻫ - 1 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تباطؤ حاد لنمو الوظائف بأمريكا في يوليو والبطالة تصعد إلى 4.2%

منذ 5 دقائق
نمو الوظائف بأمريكا والبطالة تتراجع

نمو الوظائف بأمريكا والبطالة تتراجع

A A A
طباعة المقال

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو تموز بينما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، مما يشير إلى تباطؤ كبير في سوق العمل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة اليوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة في يونيو حزيران بعد تعديلها بالخفض.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف بمقدار 110 آلاف وظيفة بعد ارتفاعها بمقدار 147 ألف وظيفة في يونيو حزيران. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة من 4.1 بالمئة في يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أوبك
"رويترز" عن مصادر: من المتوقع موافقة أوبك+ على زيادة أخرى لإنتاج النفط
علم بريطانيا
تسليم ألف قطعة سلاح في إطار جهود في بريطانيا للحد من جرائم ترتكب بأسلحة بيضاء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز
بوتين: نأمل في استمرار محادثات السلام مع أوكرانيا

الأكثر قراءة

علم فرنسا ولبنان
خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يستعد للحرب!
الريال اليمني
لليوم الثالث.. عملة اليمن تصعد أمام الدولار بعد شهور من التراجع