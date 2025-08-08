تباطؤ نمو مبيعات السيارات بالصين خلال يوليو

تباطأ نمو مبيعات السيارات في الصين خلال يوليو\تموز فيما يرجع لأسباب منها انخفاض الطلب على السيارات الهجينة، في وقت تتخذ فيه الجهات التنظيمية في أكبر سوق للسيارات في العالم إجراءات صارمة تستهدف حرب الأسعار التي أضرت بالقطاع.

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية الجمعة أن المبيعات ارتفعت 6.9 بالمئة بالمقارنة مع يوليو تموز 2024 لتصل إلى 1.85 مليون سيارة، وهو انخفاض ملحوظ عن نسبة النمو البالغة 18.6 بالمئة على أساس سنوي التي سُجلت في يونيو\حزيران.

وتباطأ نمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، والتي تشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن، إلى 12 بالمئة مقارنة مع 29.7 بالمئة في يونيو\حزيران، لكنه واصل التفوق على السيارات التي تعمل بالبنزين للشهر الخامس على التوالي.

واستمر ضعف الطلب على السيارات الهجينة، إذ انخفض إجمالي مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات ذات المدى الممتد 3.6 بالمئة مقارنة مع يوليو\تموز من العام الماضي، وذلك في ظل التطورات في تقنيات البطاريات والبنية التحتية لشحن السيارات، مما خفف من القلق بشأن السيارات الكهربائية بالكامل.

واستفادت شركات تصنيع السيارات الكهربائية مثل ليب موتور وشاومي وإكس بنغ من هذا الاتجاه، إذ سجلت مبيعات قياسية في يوليو\تموز، لكنه ضغط على شركات مثل بي.واي.دي ولي أوتو التي تعتمد بشكل كبير على السيارات الهجينة في تحقيق مبيعاتها وأرباحها.

وشهدت بي.واي.دي، وهي أكبر منافس صيني لشركة تسلا وتقود حملة خفض الأسعار في القطاع، انخفاضا في الإنتاج خلال يوليو\تموز للمرة الأولى منذ 17 شهرا.