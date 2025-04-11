تباين أداء أسواق دبي وأبوظبي وسط تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين

تراجعت‭‭ ‬‬بورصة دبي في ختام تعاملات اليوم الجمعة متأثرة بمخاوف تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها الاقتصادي المحتمل، فيما أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا.

ورفعت بكين اليوم الجمعة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125 بالمئة ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 بالمئة، مما يزيد من حدة حرب تجارية تنذر باضطراب سلاسل التوريد حول العالم.

وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية 2.2 بالمئة وخسارة سهم بنك دبي التجاري 4.8 بالمئة.

وأنهى مؤشر دبي الأسبوع مرتفعا 0.3 بالمئة.

وقال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكس.إس دوت كوم إن الأسواق في المنطقة تأثرت بشكل كبير هذا الأسبوع بالتوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة مدعوما بمكاسب سهم ألفا ظبي القابضة 1.7 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق المال في الخليج، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، بفعل المخاوف من استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر نجم أن استمرار انخفاض أسعار النفط لا يزال يمثل خطرا على السوق ومعنويات المتعاملين.