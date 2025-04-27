تباين أداء بورصات الخليج بسبب عدم اليقين إزاء محادثات الرسوم الجمركية

تباينت أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق اليوم الأحد وسط حذر المستثمرين بسبب الغموض الذي يكتنف مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مع ترقب كثيرين تقارير أرباح الشركات.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نُشرت يوم الجمعة أن هناك مفاوضات جارية مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، لكن بكين نفت إجراء أي محادثات، في أحدث إشارة ضمن سلسلة من التصريحات المتضاربة عن مدى التقدم المحرز لتهدئة الحرب التجارية التي تهدد النمو العالمي.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مع تراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مصرف في المملكة، 1.4 بالمئة.

وتراجعت أسهم مجموعة تداول السعودية، المالكة للبورصة، 1.6 بالمئة عقب انخفاض حاد في أرباح الربع الأول.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة صناعات قطر 1.8 بالمئة.

واستقر المؤشر البحريني عند 1901 نقطة، فيما زاد المؤشر العماني 0.1 بالمئة إلى 4279 نقطة.

وصعد المؤشر الكويتي 0.1 بالمئة إلى 8487 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي 0.5 بالمئة.