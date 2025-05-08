تباين أداء بورصات الخليج بعد إعلان أرباح الشركات

تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند الإغلاق، اليوم الخميس، بعد إعلان أرباح الشركات، ويترقب المستثمرون نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الصين بادرت بطلب إجراء محادثات تجارية، وإنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية لدفع بكين إلى المفاوضات.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المحادثات المقبلة مجرد بداية وليست مناقشات “متقدمة”.

وتراجع المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.4 بالمئة وهبوط سهم شركة اتحاد اتصالات 2.7 بالمئة.

وهوى سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بنحو تسعة بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي له في أكثر من شهر، على الرغم من إعلان الشركة عن ارتفاع حاد في الأرباح الفصلية.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1.1 بالمئة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه قال إن مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة زادت في الوقت الذي يجد فيه صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي صعوبة في التعامل مع تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وأبقى مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.40 بالمئة دون تغيير.

وصعد المؤشر في أبوظبي 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم شركة أدنوك للحفر 1.9 بالمئة بعد يوم من إعلانها زيادة أرباح الربع الأول 25 بالمئة.

وصعدت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بأكثر من واحد بالمئة مدعومة بآمال في تحقيق انفراجة في المحادثات التجارية الوشيكة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وصعد المؤشر في قطر 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنفس النسبة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.3 بالمئة ليسجل 1917 نقطة.

واستقر المؤشر الرئيسي في عمان عند 4352 نقطة.

كما أنهى المؤشر الرئيسي في الكويت اليوم مستقرا عند 8667 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة.

وجاء في استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يكون معدل التضخم قد ارتفع قليلا في مصر خلال أبريل نيسان لأسباب من بينها زيادة أسعار الوقود في بداية الشهر.