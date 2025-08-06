تباين أداء بورصات الخليج بفعل نتائج أعمال ومؤشر مصر يبلغ قمة جديدة

تباين أداء البورصات الخليجية، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين مجموعة من نتائج أعمال الشركات وترقبهم أي مؤشرات على مستقبل قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيختار بحلول مطلع الأسبوع المقبل مرشحا ليحل محل أدريانا كوجلر التي استقالت من المجلس، وقلص القائمة المختصرة لخليفة رئيس المجلس جيروم باول إلى أربعة مرشحين.

وزادت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة، إذ يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 94 بالمئة خفض الفائدة في سبتمبر أيلول، ارتفاعا من 63 بالمئة في نهاية يوليو تموز بحسب ما تشير إليه أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

تغييرات أسعار الفائدة التي يجريها المجلس لها تأثير كبير على السياسة النقدية في دول منطقة الخليج في ظل ربط عملات معظمها بالدولار.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.4 بالمئة إلى 11326 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عامين ونصف العام، مع ارتفاع معظم الأسهم. وصعد سهم صناعات قطر 1.1 بالمئة، وتقدم سهم بنك الريان 2.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية 0.2 بالمئة، مدفوعا بارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1 بالمئة، وارتفاع سهم المراكز العربية 5.4 بالمئة، بعد أن أعلنت الشركة المشغلة للمراكز التجارية زيادة صافي ربحها في الربع الثاني 34.2 بالمئة. وتراجع سهم أسمنت الرياض 2.8 بالمئة، بعد أن سجلت انخفاضا 10.8 بالمئة في صافي ربحها الفصلي.

وانخفض مؤشر دبي 0.2 بالمئة، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه. وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، 2.1 بالمئة، وخسر سهم باركن 1.1 بالمئة.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيكميل “تعرضت أسواق الإمارات لضغوط، فهي مرشحة لتصحيحات سعرية بعد أسابيع من المكاسب”.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر أبوظبي، إذ واجهت مكاسب أسهم العقارات والتكنولوجيا والطاقة أثر خسائر قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والاتصالات.

وارتفع سهم الدار العقارية ثلاثة بالمئة، وسهم أدنوك للغاز 1.5 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة معالجة وبيع الغاز ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني 16 بالمئة، وأعلنت عن توزيعات أرباح مؤقتة بقيمة 1.792 مليار دولار، بزيادة خمسة بالمئة عن العام السابق.

وبالنسبة لأسواق الخليج الأخرى، نزل مؤشر الكويت 0.3 بالمئة والبحرين 0.1 بالمئة، في حين تقدم مؤشر سلطنة عمان 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر لليوم الخامس على التوالي، إذ زاد 0.6 بالمئة وبلغ مستوى غير مسبوق جديدا عند 35480 نقطة. وارتفع سهم المصرية للاتصالات 4.8 بالمئة، وسهم فوري 1.9 بالمئة.

في غضون ذلك، ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 49.036 مليار دولار في يوليو تموز، من 48.7 مليار دولار في يونيو حزيران، وفقا لما أعلنه البنك المركزي أمس الثلاثاء.