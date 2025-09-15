تباين أداء بورصات الخليج مع صعود البورصة المصرية

تباين أداء الأسهم الخليجية الاثنين مع تلقيها بعض الدعم من ارتفاع أسعار النفط، لكن المستثمرين لا يزالون يتوخون الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من الأسبوع.

وزادت أسعار النفط الخام، وهو محفز لأسواق المال الخليجية، إذ تقدم خام برنت 0.3 بالمئة إلى 67.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش مدعوما بمخاطر تعطل إمدادات بسبب الهجمات الأوكرانية على منشآت طاقة روسية.

وصعد مؤشر دبي 0.2 بالمئة ليواصل الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بفضل ارتفاع سهم الخليج للملاحة 6.9 بالمئة وزيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بنسبة 2.4 بالمئة.

وربح مؤشر أبوظبي لليوم الثالث على التوالي وصعد 0.2 بالمئة. وزاد سهم بنك أبوظبي التجاري أربعة بالمئة، وارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2.3 بالمئة، بينما خسر سهم الدار العقارية 1.1 بالمئة.

وقالت شركة الدار الرائدة في مجال التطوير العقاري إنها باعت وحدات سكنية في مشروع “الديم تاون هومز” بأكثر من 1.8 مليار درهم (490.09 مليون دولار).

وانخفض المؤشر السعودي لليوم الرابع على التوالي وهبط 0.1 بالمئة إلى 10427 نقطة ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين تقريبا. وتراجع سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) اثنين بالمئة، وخسر سهم مصرف الراجحي 2.1 بالمئة.

وأعلن مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 0.75 ريال سعودي للسهم بانخفاض 40 بالمئة عن العام السابق.

وارتفع سهم فواز عبد العزيز الحكير وشركاه عشرة بالمئة ليحقق أكبر زيادة بالنسبة مئوية خلال التعاملات اليومية في أكثر من شهرين. وقالت شركة التجزئة أمس الأحد إنها وقعت اتفاقية تسهيلات مصرفية بقيمة 1.60 مليار ريال (426.53 مليون دولار) مع بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية لسداد ديون مسبقة.

وانخفض المؤشر القطري 0.3 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب. وتراجع سهم صناعات قطر 1.7 بالمئة، وهبط سهم أريد للاتصالات 1.1 بالمئة.

ونزل مؤشرا بورصتي البحرين وسلطنة عمان 0.3 بالمئة و0.1 بالمئة على الترتيب، في حين تقدم مؤشر الكويت 0.3 بالمئة.

وتتوقع الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتتراوح بين أربعة بالمئة وأربعة وربع بالمئة.

ويعكف المستثمرون أيضا على تحليل توقعات أعضاء البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة وتوجيهات رئيس المجلس جيروم باول.

عادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الرابعة على التوالي وصعد 0.2 بالمئة. وربح سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة، وزاد سهم الشركة العربية للأسمنت 3.4 بالمئة.