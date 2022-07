تبعات الغزو الروسي على أوكرانيا.. تراجع كبير لمبيعات السندات عالية الجودة

لا تزال تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا تلقي بتعاتها على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد فرض العقوبات على روسيا، واندلاع أزمة الطاقة في معظم دول العالم.

ووفقاً لتقرير أعده موقع “فوربس”، تعتبر صفقات سوق الأسهم الأميركية هي الأكثر تضررًا من التقلبات العالمية في الربع الأول حيث أجلت مجموعة من الشركات الإدراج، في حين عانت أسواق السندات اليابانية والأوروبية أيضًا من التأخير، بحسب بلومبيرغ.

وكذلك تأثرت العروض العامة الأولية والسندات أو القروض وعمليات الاستحواذ.

فقد أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطراب أسواق التمويل، وإلحاق الضرر بشهية المستثمرين للمخاطرة وزيادة عدم اليقين بشأن النمو، هذا إلى جانب رفع معدلات الفائدة، ومشاكل سلاسل التوريد.

رأى رئيس نقابة السندات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في باركليز بي إل سي، ماركو بالديني، أن مبيعات السندات عالية الجودة تراجعت مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

شركات انسحبت بسبب الحرب

أوقفت حوالي 50 شركة خطط الاكتتاب العام الأولي الخاصة بها منذ أواخر فبراير/شباط، منها 30 شركة مدرجة في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركات مثل Bioxytran Inc و Crown Equity Holdings Inc و Sagimet Biosciences Inc.

وتركزت أبرز حالات التأخير في آسيا وأوروبا حيث أجلت شركة Olam International Ltd إدراجًا أوليًا لوحدتها الغذائية في بورصة لندن التي كان من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بمبلغ 13 مليار جنيه إسترليني (17.1 مليار دولار)، ومجموعة Dalian Wanda Group Co.

وقالت كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في شركة Hargreaves Lansdown Plc، سوزانا ستريتر، إنه من المرجح أن يتم “تأجيل العديد من الخطط الخاصة بالعروض الجديدة”، مضيفة أن “التوقيت هو كل شيء بالنسبة للاكتتابات العامة”.

تعطل صفقات الاندماج والاستحواذ

لم تكن عمليات الاندماج والاستحواذ بعيدة عن التداعيات، حيث توقفت حوالي 10 صفقات تقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار منذ الحرب.

وأدى ذلك إلى انخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية بنسبة 15% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 1.02 تريليون دولار، وهو أدنى معدل منذ الربع الثالث من عام 2020، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

كانت عملية استحواذ شركة Microsoft Corp على ناشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard Inc بقيمة 69 مليار دولار واحدة من عدد قليل من الصفقات الضخمة.

جاء أسوأ انخفاض في أوروبا حيث تراجعت عمليات الاستحواذ التي تستهدف شركات المنطقة بنسبة 38%.

أنهت شركة Spectris Plc البريطانية مفاوضاتها في مارس لشراء شركة Oxford Instruments Plc في صفقة كانت تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني.