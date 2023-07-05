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تبعات كارثية.. الكرملين يتهم أوكرانيا بالتحضير لهجوم تخريبي في "زابوريجيا"

منذ 53 دقيقة
مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

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قال الكرملين (الأربعاء 5-7-2023) إن تهديدا بنوع من التخريب الأوكراني لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة روسيا يشكل خطرا كبيرا لذلك يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للأمر.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات أمس الثلاثاء فيما يتعلق بتخطيط شن هجوم على أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن تبعات أي تخريب للمحطة النووية قد تكون كارثية.

وقال بيسكوف “الوضع يشوبه حالة من التوتر الشديد لأن هناك بالفعل تهديد بنوع من التخريب من جانب نظام كييف، وقد يسفر ذلك عن عواقب قد تكون كارثية”.

وتابع قائلا “أوضح نظام كييف مرارا استعداده لفعل أي شيء، لذلك يجرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التهديد”.

ولم يقدم دليلا يدعم تأكيد وجود تهديد أوكراني.

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية العام الماضي بعد فترة وجيزة من تأجج ما تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

ومنذئذ، تبادل الطرفان باستمرار الاتهامات بقصف مناطق محيطة بالمحطة والمخاطرة بإحداث كارثة نووية كبرى.

    المصدر :
  • رويترز

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