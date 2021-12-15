الأربعاء 11 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 15 ديسمبر 2021 |
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تبون: نريد أن تكون القمة العربية المقبلة شاملة

منذ ساعة واحدة
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “إننا نريد من القمة العربية المقبلة أن تكون قمة جامعة شاملة ولن نكرس التفرقة العربية، إما تكون قمة جامعة أو سيكون لنا نظرة أخرى”.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد، قال تبون: “زيارتي إلى تونس تندرج في إطار الجهود المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية ونؤكد حرصنا على دفع التعاون الثنائي وصولا إلى اندماج اقتصادي مع تونس”.

وأعلن “أننا سنوقع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز العلاقات مع تونس”، مشيرا إلى “أننا نحاول أن نتدارك ما فاتنا وما آلت إليه الأمور في الجزائر وتونس من تقهقر اقتصادي نظرا لظروف خاصة، على أن نسير بتكامل اقتصادي ليعيش شعبي البلدين برفاه”.

وأضاف: “تبادلنا الرؤى مع الرئيس التونسي حول مجموعة من القضايا الإقليمية وخاصة بشأن ليبيا وتم الاتفاق على أن الحل يكون بين الليبيين أنفسهم، ونتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية وأن يعود الوئام بين الليبيين”.

المصدر:

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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