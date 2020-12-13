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تبون يوجه رسالة مصورة إلى الجزائريين

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 5:36 مساءً
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

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اعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، في تسجيل على حسابه عبر تويتر إنه في طريق التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف تبون، “موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة، ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة”.

وكان تبون (75 عاما) نقل إلى ألمانيا في أواخر تشرين الاول الماضي من أجل استكمال علاجه.

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