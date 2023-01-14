تتضمن دبابات ومدفعية.. مساعدات بريطانية جديدة لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا بعض دباباتها القتالية الرئيسية بالإضافة إلى دعم مدفعي إضافي، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن بريطانيا تجري محادثات مع أوكرانيا لإرسال دبابات تشالنجر 2 لمساعدة البلاد في قتال القوات الروسية الغازية.

وقال مكتب سوناك سابقا إن بريطانيا ستنسق دعمها مع الحلفاء بعدما أشارت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إلى أنها ستقدم مركبات مدرعة إلى أوكرانيا.

وقال متحدث باسم سوناك “أوضح رئيس الوزراء تطلع المملكة المتحدة إلى تكثيف دعمها لأوكرانيا، بما يشمل (الدعم) من خلال تقديم دبابات تشالنجر 2 ومنظومات المدفعية الإضافية”.

وأضاف “اتفقا على الحاجة إلى اقتناص هذه اللحظة بتعجيل الدعم العسكري والدبلوماسي العالمي لأوكرانيا”.

وقال مكتب سوناك إن مزيدا من التفاصيل ستُقدم بعد فترة وجيزة.

ودبابة تشالنجر 2 هي دبابة قتالية مصممة لمهاجمة الدبابات الأخرى، ودخلت الخدمة في الجيش البريطاني منذ 1994. وقاتلت في البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق، بحسب ما ذكره الجيش.

وقال المتحدث باسم سوناك “رحب رئيس الوزراء والرئيس زيلينسكي بالتعهدات الدولية الأخرى في هذا الصدد، بما يشمل عرض بولندا تقديم سرية دبابات ليوبارد”.

وشكر أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني بريطانيا على حزمتها الدفاعية الجديدة.

وقال عبر تويتر “هذا إسهام مهم في الدفاع وحرية الديمقراطية في أوروبا. نحن ممتنون لريشي سوناك والشعب (البريطاني) على مساعدتهم”.