تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

قالت وكالات أنباء روسية نقلا عن حرس الحدود القرغيزي إن إطلاق نار اندلع، الأربعاء، بين قوات تسير دوريات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.

وشهدت السنوات القليلة الماضية مناوشات متكررة على امتداد الحدود بين البلدين، لكن الحادث الأخير يأتي في أعقاب القتال الذي وقع أمس الثلاثاء بين جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين أخريين، أذربيجان وأرمينيا، والذي كان الأكثر دموية منذ عام 2020.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن حرس الحدود القرغيزي قال إن قوات حرس الحدود الطاجيكي فتحت النار بعد أن طُلب منها مغادرة “مواقع قتالية” على الحدود لترد عليها القوات القرغيزية بإطلاق نيران أسلحتها.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقارير.

ودعت كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى ضبط النفس بعد أكثر المعارك دموية منذ أن اندلعت حرب بين أرمينيا وأذربيجان استمرت ستة أسابيع بسبب منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها عام 2020.

وقالت أرمينيا إن عدة بلدات قرب الحدود مع أذربيجان، بما في ذلك جيرموك وجوريس وكابان، تعرضت للقصف في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، موضحة أنها ردت على ما وصفته “باستفزاز واسع النطاق” من جانب أذربيجان.