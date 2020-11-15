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تجدد التظاهرات في بيلاروسيا ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 5:39 مساءً
اعتقالات وتفريق مظاهرات في بيلاروسيا

اعتقالات وتفريق مظاهرات في بيلاروسيا - ارشيفية

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وسط تصاعد الغضب على خلفية موت ناشط معارض مؤخرا، تجدّدت الأحد التظاهرات في العاصمة البيلاروسية مينسك ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.

وتم تفريق المحتجين باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، وذلك بعيد انطلاق أكبر مسيرة ضد رئيس الجمهورية السوفياتية السابقة.

وأعلنت منظمة “فياسنا” البيلاروسية الحقوقية اعتقال 328 شخصا، بينهم صحافيون.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بإغلاق نحو 15 محطة لقطارات الأنفاق وبقطع الإنترنت عن شبكات الهواتف المحمولة.

وتشهد مدن بيلاروس في كل نهاية أسبوع تظاهرات يشارك فيها عشرات آلاف الأشخاص منذ التاسع من آب حين أعلن لوكاشنكو فوزه بولاية رئاسية سادسة إثر انتخابات اعتبرها معارضون ودول غربية مزّورة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين بيلاروسيين لتورّطهم في تزوير الانتخابات وفي شن حملة وحشية لقمع الاحتجاجات أسفرت عن توقيفات بالجملة وعن اتّهامات للقوات الأمنية بانتهاك الحقوق وممارسة التعذيب.

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