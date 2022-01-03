الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تجدد الحريق المدمر في برلمان جنوب إفريقيا بعد السيطرة عليه

3 - يناير - 2022

تجدد الحريق المدمر في برلمان جنوب إفريقيا

A A A
طباعة المقال

عاود الحريق المدمّر الذي اندلع أمس الأحد في برلمان جنوب إفريقيا اندلاعه مجددا بعدما تمّت السيطرة عليه في وقت مبكر اليوم.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز إن “النيران اشتعلت مجددا في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية” التي أتى عليها الحريق الأحد.

وكان جهاز الإطفاء قد أعلن صباحا أن النيران باتت تحت السيطرة وأن نحو عشرة من عناصره لا يزالون هناك. لكن في غضون دقائق استُدعي حوالي ثلاثين منهم مجددا.

واندلع الحريق الأحد في أقدم جناح بالمبنى الذي انجز بناؤه العام 1884. ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنيّة وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر، وقد دمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة.

وبحسب عناصر التحقيق الأولى، اندلع الحريق في مكانين منفصلين. وأدى انقطاع في الماء إلى عدم اشتغال نظام الإطفاء الآلي بشكل سليم. ومن المنتظر أن تنجز الشرطة تقريرا حول المسألة على وجه السرعة.

وأعلنت الشرطة أنها أوقفت رجلا يبلغ 49 عاما داخل مجلس النواب، ووجهت إليه تهمة “السطو وإضرام النار عمدا” ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم غد الثلاثاء.

وسبق أن شهد المبنى حريقا تم احتواؤه بسرعة في مارس الماضي، بدأ أيضا من أقدم أجنحته.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

الحرب الروسية على أوكرانيا
مسؤول عسكري أوكراني: روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها
مؤشر قياس الزلازل
زلزال بقوة 4.2 قبالة ساحل السلفادور
الدرهم المغربي
التضخم في المغرب يبلغ عتبة استثنائية متأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
الدولار
دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟