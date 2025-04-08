تجدد الغارات الأمريكية على اليمن.. و4 قتلى في الحديدة

أشخاص يقفون في موقع غارة جوية أمريكية في صنعاء، اليمن، 7 أبريل/نيسان 2025. رويترز

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين اليوم الثلاثاء بتجدد الغارات الأمريكية على مواقع متفرقة باليمن كما افادت بسقوط 4 قتلى في القصف الأمريكي على مدينة مقبل السكنية في مديرية الحوك بالحديدة.

وجددت واشنطن اليوم، ضرباتها على مواقع تابعة للحوثيين، في محافظتي الحديدة الساحلية، المشرفة على مياه البحر الأحمر، و عمران الجبلية، غرب وشمال اليمن.

كما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع 3 غارات أمريكية على منطقة زراعية غربي مدينة ذمار جنوب صنعاء

وقالت مصادر عسكرية يمنية، لـ”إرم نيوز”، إن قوات البحرية الأمريكية، أطلقت صاروخين من بوارجها العسكرية الراسية قبالة السواحل الغربية للبلاد، على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في مطار الحديدة، الواقع جنوبي مركز المحافظة.

وذكرت المصادر أن نحو 3 سيارات إسعاف، هرعت إلى المطار، وسط حالة من الهلع انتابت السكان القريبين من الموقع المستهدف، نتيجة شدّة الانفجارات.

استهداف شبكة اتصالات

من جهتها، قالت وسائل إعلام حوثية، إن “عدوانا أمريكيا استهدف حيا سكنيا في مدينة أمين مقبل” بمديرية الحوك، في محافظة الحديدة. مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى خلال القصف.

وفي محافظة عمران، أكدت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، أن المقاتلات الأمريكية استهدفت مساء الثلاثاء، شبكة الاتصالات في منطقة “شوابة” بمديرية ذيبين، شرقي المحافظة.

وتضم محافظة عمران، ذات التضاريس الجبلية الوعرة، عددا من المنشآت العسكرية المحصّنة في بطون الجبال، التي يستخدمها الحوثيون في تخزين الأسلحة الاستراتيجية من الصواريخ والطائرات المسيرّة، وتأتي أهميتها بعد محافظتي صعدة وصنعاء، من ناحية احتوائها على القدرات العسكرية.

الحوثيون يستهدفون تل أبيب ومدمرتين أميركيتين

وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن مساء أمس الاثنين، عن تنفيذ عملية طالت هدفا عسكريا في تل أبيب باستخدام طائرة مسيرة واستهداف مدمرتين أميركيتين بالبحر الأحمر بصواريخ مجنحة ومسيّرات، بينما شنت القوات الأميركية 5 غارات جديدة على منطقة الجفرة في مديرية حريب في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن “سلاح الجو المسيّر التابع للحوثيين، نفذ عملية عسكرية استهدفت موقعا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا” دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن عملية أخرى استهدفت مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض في وقت سابق اليوم طائرة بدون طيار كانت قادمة من جهة الشرق.

وأكد أنه أسقط الطائرة المسيرة قبل أن تدخل المجال الجوي، وأنه لم تفعَّل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الطائرة المسيرة التي تم اعتراضها، أُطلقت من اليمن.

وعاد التوتر بين الحوثيين، وتل أبيب وحلفائها وعلى رأسهم واشنطن، على خلفية خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستئنافها حرب الإبادة ضد غزة، بينما أعلنت الجماعة اليمنية استئنافها للعمليات العسكرية ضد إسرائيل ومصالحها إثر ذلك.

وأوقفت “الحوثي” استهدافاتها لإسرائيل والسفن التابعة لها، مع سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثيين، وهدد لاحقا بالقضاء على الحوثيين تماما.

وشنت القوات الأميركية منذ ذلك الوقت مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 76 مدنيا وإصابة 182 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وفق بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة التي قالت إن تهديد ترامب لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة، وعاودت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنا في البحر الأحمر متوجهة إليها.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تصله بصواريخ وطائرات مسيرة.