تجريد زعيم صرب البوسنة دوديك من تفويضه كرئيس منتخب

ألغت مفوضية الانتخابات في البوسنة، اليوم الأربعاء، تفويض زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك كرئيس منتخب بعد أن رفض أمرا قضائيا بسجنه لمدة عام ومنعه من تولي منصب سياسي لعرقلته تنفيذ اتفاق السلام لعام 1995.

وسيسري قرار المفوضية بعد انتهاء فترة الاستئناف.

وقال عضو المفوضية سويد أرناوتوفيتش للصحفيين إنه ستجري الدعوة في غضون 90 يوميا لانتخابات مبكرة لمنصب رئيس جمهورية صرب البوسنة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ورفض دوديك المدعوم من روسيا الحكم الذي يمنعه من تولي الرئاسة لمدة ست سنوات قائلا إنه سيواصل العمل. وأضاف أنه سيطلب المساعدة من موسكو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفضت حكومة جمهورية صربيا هذا الحكم أيضا. ودعا الحزب الذي يتزعمه دوديك المعارضة إلى الانضمام إليه في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبعد قرار مفوضية الانتخابات، قال دوديك على حسابه على منصة إكس “الاستسلام ليس خيارا”. وصدر القرار في العاصمة البوسنية سراييفو، ولا توجد فرصة كبيرة لتنفيذه دون تعاون من جانب سلطات صرب البوسنة.

وتشهد البوسنة أسوأ أزمة سياسية منذ الحرب التي دارت بين عامي 1992 و1995 وراح ضحيتها نحو 100 ألف قتيل. وقسّم اتفاق السلام دولة البلقان إلى كيانين اتحاديين مستقلين، أحدهما صربي والآخر بوسني كرواتي، مرتبطين بحكومة مركزية ضعيفة.