تجسست على زيلينسكي.. أوكرانيا تعتقل امرأة كانت تحاول نقل معلومات إلى روسيا

قال جهاز المخابرات المحلية الأوكرانية (الاثنين 7-8-2023) إنه اعتقل امرأة اتهمها بجمع معلومات حول برنامج رحلة للرئيس فولوديمير زيلينسكي قبيل سفره، وكذلك محاولة نقل معلومات حول منشآت عسكرية إلى روسيا.

ولم يذكر جهاز الأمن الأوكراني اسم المتهمة بالعمالة. وأظهرت صورة نشرها الجهاز امرأة ذات شعر أسود ترتدي فستانا باللونين الأبيض والأسود ومحاطة بجنديين. تم طمس جميع الوجوه في الصورة.

وقال الجهاز إن المشتبه بها اعتقلت في مدينة ميكولايف الساحلية بجنوب أوكرانيا. وأفادت القناة الإعلامية لزيلينسكي بأن أخر مرة زار فيها المدينة كانت في 27 يوليو تموز.

كما اتهمها الجهاز بمحاولة تحديد مواقع أنظمة الحرب الإلكترونية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية بالقرب من بلدة أوتشاكيف الساحلية على بعد 48 كيلومترا من ميكولايف.

وقال “قبض أعضاء من الجهاز على الخائنة متلبسة بينما كانت تحاول نقل معلومات الى الغزاة”، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية خلال الزيارة الرئاسية.

وقال إن المرأة من أوتشاكيف وكانت تعمل في متجر خاص بالجيش تبيع بضائع للجنود في إحدى الوحدات العسكرية الأوكرانية المحلية. وأفاد البيان بأن محكمة صادقت على اعتقالها، وفي حالة إدانتها، ستواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 12 عاما.