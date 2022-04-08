تجميد أصول روسية بقيمة 29.5 مليار يورو في أوروبا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، أنّ حكومات الاتحاد الأوروبي جمّدت أصولا قيمتها 29.5 مليار يورو ترتبط بالنخبة وشخصيات أخرى خاضعة للعقوبات بسبب علاقتها بالكرملين.

وإنّ الأصول التي تم تجميدها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تشمل حسابات مصرفية وقوارب وطائرات هليكوبتر وعقارات وأعمالا فنية.

وذكرت أنها منعت بالإضافة إلى ذلك معاملات مالية تبلغ قيمتها نحو 196 مليار يورو.

غير أنّ المفوضية لم تذكر القيمة الكلية لأصول النخبة الروسية في الاتحاد الأوروبي.

في السياق، لفتت الى أنّ نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد هي فقط التي أعلنت عن إجراءات اتخذتها لتجميد الأصول رغم وجود إلزام قانوني بفعل ذلك. ولم تذكر البلدان التي قدمت ما لديها من معلومات.

وكانت رويترز قد ذكرت في آذار أن عددا من الدول الأعضاء تمانع في إعلان ومشاركة البيانات المتعلقة بالأصول.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قرابة 700 شخص على صلة بالكرملين، منهم عدد من الأثرياء ورجال الأعمال. ومن المنتظر إضافة 200 آخرين إلى القائمة اليوم الجمعة.