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تجنيد 4 فرق احتياط.. قرار إسرائيلي لتعزيز الأمن في ظل توتّر الأوضاع

منذ 13 دقيقة
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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اتخذت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الأحد، قرارًا جديدًا، وذلك لتعزيز الأمن في عدة مناطق من الجنوب، والوسط، والشمال، والساحل.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإنه وفي ظل الوضع الأمني، فقد تم تجنيد 4 سرايا احتياط إضافية من حرس الحدود.

وأضافت القناة العبرية، “ستعمل سرايا الاحتياط الإضافية على تعزيز الأمن في الجنوب، والوسط، والشمال، والساحل”.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، ستنضم هذه السرايا إلى ست اخرى تمت تعبئتها خلال الأسابيع الأخيرة، وتنشط حاليا في القدس ومحيطها، وفي اللد.

وأكد قائد حرس الحدود الإسرائيلي أمير كوهين، ان الحرس يستعد لاستدعاء سرايا احتياط اخرى على جناح السرعة في حال تصاعد الأوضاع الامنية.

هذا وقد اجتمع رئيسا الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والمعارضة يائير لبيد في جلسة احاطة امنية.

ووفق “مكان، يرغب نتنياهو في ضمان مواصلة دعم المعارضة لقرارات عسكرية وأمنية تتخذها الحكومة وقيادة الجيش الإسرائيلي.

وفي غضون ذلك، تحدث نتنياهو هاتفيا مع رؤساء سلطات محلية في جنوب إسرائيل، وشمالها، معربًا عن تقديره لصمود السكان في هذه الفترة الأمنية. وقال: “أعداؤنا اخطئوا حينما اعتقدوا أن مواطني اسرائيل ليسوا موحدين خلف الجيش”. وفق قوله

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