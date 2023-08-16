تجنّبًا لهجمات روسيا.. ميناء رومانيّ يشحن 8.1 مليون طن من حبوب أوكرانيا

أعلنت سلطة ميناء كونستانتا الروماني المطل على البحر الأسود لرويترز، أنّ أوكرانيا شحنت 8.1 مليون طن من الحبوب عبر الميناء في الشهور السبعة الأولى من العام، مع تباطؤ وتيرة الشحن بشدة بسبب مهاجمة روسيا للبنية التحتية في الموانئ الأوكرانية.

ونهر الدانوب هو آخر ممر مائي متاح لأوكرانيا لتصدير الحبوب بعد توقف الشحن من موانئ البحر الأسود، بعد انسحاب روسيا في منتصف يوليو/ تموز من اتفاق لتأمين مرور شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين هاجمت روسيا الموانئ المطلة على نهر الدانوب عدة مرات.

وكشفت بيانات ميناء كونستانتا أنّ 8.1 مليون طن من الحبوب الأوكرانية غادرت الميناء في الشهور السبعة الأولى من العام مقارنة مع 7.5 مليون في نهاية يونيو/ حزيران.