تحالف أوبك+ يتجه نحو زيادة متواضعة أخرى في إنتاج النفط

ذكرت أربعة مصادر مطلعة أن ثماني دول من تحالف أوبك+ تتجه إلى زيادة إنتاجها النفطي لشهر ديسمبر كانون الأول على نحو طفيف عندما تجتمع يوم الأحد المقبل، في ظل سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

ورفع التحالف أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميا، أي نحو 2.5 بالمئة من المعروض العالمي، في سلسلة زيادات شهرية منذ أبريل نيسان.

ويمثل هذا أقل بقليل من نصف التخفيضات التراكمية في المعروض، والبالغة 5.85 مليون برميل يوميا، التي اتفق عليها التحالف الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا في السنوات السابقة.