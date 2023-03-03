تحالف المعارضة التركية يهتز.. والحزب الصالح القومي يلمح للانسحاب

قالت زعيمة الحزب الصالح القومي التركي المعارض ميرال أكشينار (الجمعة 3-3-2023) إن تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب، من بينها حزبها، لم يعد يعكس الإرادة الوطنية، مما قد يشير إلى انسحاب حزبها من التحالف قبل الانتخابات المقررة في مايو أيار.

وأوضحت أكشينار في مؤتمر صحفي أن الأحزاب الخمسة الأخرى لم توافق على المرشحين اللذين طرحهما الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية وهما رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة، ودعت رئيسي البلديتين إلى الاضطلاع بواجبهما، في دعوة واضحة لهما للترشح.

واتفقت الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف على الدفع بكمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض البارز كمرشح مشترك لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة في 14 مايو أيار.

من جهته قلل كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من الخلاف حول المرشحين للرئاسة، في أول تعليق له بعد تصريح صادم من زعيمة ‭‬‬‬الحزب الصالح القومي أشارت فيه إلى احتمال انسحاب حزبها من تحالف المعارضة.

وقال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، بحسب شبكة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى، “لا تقلقوا، ستكون الأمور على ما يرام”.

وأخفقت المعارضة في انتخابات وطنية سابقة في أن تشكل تحديا حقيقيا لأردوغان المتولي للسلطة منذ عقدين لكن شعبيته تراجعت وسط أزمة تكلفة المعيشة حتى قبل زلزال الشهر الماضي الذي أودى بحياة 45 ألفا في تركيا.