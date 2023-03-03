الجمعة 11 شعبان 1444 ﻫ - 3 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحالف المعارضة التركي سيعلن عن مرشحه للانتخابات الاثنين

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 3 - مارس - 2023 8:34 صباحًا
علم تركيا

علم تركيا

A A A
طباعة المقال

قال تحالف المعارضة التركي المؤلف من ستة أحزاب إنه سيعلن الاثنين عن مرشحه المشترك لتحدي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل ما يزيد قليلا عن شهرين من الموعد المقرر لإجراء التصويت.

وأشار أردوغان الأربعاء إلى أن الانتخابات ستجرى في 14 مايو\أيار، متمسكا بخطته السابقة لتنظيم الاقتراع في موعد سيأتي بعد ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.

واجتمع قادة أحزاب المعارضة الستة أمس الخميس 2\3\2023، ومن المتوقع على نطاق واسع اتفاقهم على مرشح مشترك هو كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

وقالوا في بيان “توصلنا إلى تفاهم مشترك حول مرشحنا الرئاسي المشترك للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وخارطة الطريق لعملية الانتقال”.

وأضاف البيان أن الزعماء سيطلعون المجالس التنفيذية لأحزابهم قبل الاجتماع مرة أخرى الاثنين “لمشاركة البيان النهائي مع الجمهور”. وذكرت تقارير إعلامية أن قادة الأحزاب عبروا بشكل كبير عن دعمهم لترشيح قليجدار أوغلو، لكن لا تزال هناك معارضة لترشيحه داخل‭ ‬ حزب (الجيد) القومي بزعامة ميرال أكشينار، وهو ثاني أكبر حزب في التحالف.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن تحالف المعارضة في وضع جيد يؤهله لتحدي أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية في الانتخابات.

وتواجه حكومة أردوغان انتقادات بسبب طريقة إدارتها للاستجابة الطارئة للزلزال، مما فاقم ما كان يتوقع بالفعل أن يكون أكبر تحد انتخابي له خلال حكمه المستمر منذ عقدين في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تلحق ضررا شديدا بمستويات المعيشة.

ومع ذلك، أدت تقارير عن خلاف داخل تحالف المعارضة إلى شكوك في قدرته على الاستفادة من تآكل شعبية أردوغان التي أظهرتها استطلاعات الرأي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصين
هونغ كونغ.. حريق هائل بناطحة سحاب واجلاء نحو 170 شخص
النفط
اسعار النفط تتراجع لكنها تتجه نحو مكاسب اسبوعية
الدولار الأميركي
الدولار يتجه نحو أول خسارة أسبوعية منذ يناير

الأكثر قراءة

الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
منصّة تفضح خبير الزلازل الهولندي.. هكذا احتال على الناس!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
زلزال تركيا - سوريا
العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام