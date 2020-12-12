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تحالف دعم الشرعية: عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام

منذ 48 دقيقة
العميد تركي المالكي

العميد تركي المالكي

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بدأت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عملية الإشراف الميداني على تنفيذ الشق العسكري لآلية تسريع اتفاق الرياض عبر فصل القوات العسكرية في محافظة أبين (جنوب البلاد)، إلى جانب إخراج القوات الموجودة في عدن إلى خارجها.

وجدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، التأكيد على التزام الحكومة الشرعية التام وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

كما أكد التحالف أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام، وحسب المخطط.

كان التحالف قد أعلن أمس الجمعة أن “خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية”.

وأكد التحالف أن “عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف”.

كما شدد على “التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري”.

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في تحالف دعم الشرعية في اليمن كان صرح الخميس، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح المصدر أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

    المصدر :
  • العربية

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