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تحالف دعم الشرعية يعلن مقتل العشرات من مليشيا الحوثي في "العبدية"

14 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2021 5:27 مساءً
قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن أنه قتل خلال اليوم الأخير أكثر من 150 من عناصر “أنصار الله” (الحوثيين) في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وأكد التحالف اليوم الخميس، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر لمليشيا الحوثي  في العبدية، مشيرا إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية، فيما تجاوزت خسائر الحوثيين البشرية 150 شخصا.

وذكر التحالف أنه “يعمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية لإنقاذ المدنيين في العبدية”.

ويعلن التحالف لليوم الرابع على التوالي عن شنه هجمات مكثفة على مواقع وقوات الحوثيين الذين يحاصرون العبدية.

وكثف الحوثيون في فبراير الماضي عملياتهم العسكرية الرامية للسيطرة على مأرب التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف، وسط البلاد.

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